Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi!

Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar yıllar sonra ortaya çıktı! 70 yaşındaki usta oyuncunun son hali ve değişimi haberimizde.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 17:15

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı sert ve soğukkanlı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ümit Acar uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Dizideki tehditkar duruşu kendine özgü sesi ve unutulmaz performansıyla milyonların zihnine kazınan 70 yaşındaki usta sanatçı, kızı Doğa Acar'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Baba-kızın ev ortamındaki samimi sohbeti izleyenleri duygulandırırken, ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve beyazlayan saç ile sakalı dikkat çekti. İşte usta sanatçının son haline dair tüm detaylar...

Efsane Karakter Ersoy Ulubey Hafızalardaki Yerini Koruyor

Yayınlandığı döneme damga vuran ve Polat Alemdar ile ekibinin en zorlu rakiplerinden biri olarak öne çıkan Ersoy Ulubey dizi tarihinin en ikonik kötü karakterleri arasında gösteriliyordu. Usta oyuncu Ümit Acar'ın benzersiz oyunculuğuyla hayat bulan karakter, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki canlılığını koruyor. Ekranlardan uzak bir yaşam süren başarılı aktör, bu kez bir proje ile değil kızıyla gerçekleştirdiği samimi anlarla adından söz ettirdi.

Kızı Doğa Acar Paylaştı

Usta oyuncunun kızı Doğa Acar babasıyla günlük yaşamda sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dizilerde sert, mesafeli ve otoriter rollerle görmeye alıştığımız 70 yaşındaki sanatçının kızıyla olan sevecen ve doğal halleri hayranlarını tebessüm ettirdi. Saç ve sakallarının tamamen beyazladığı görülen Ümit Acar'ın son hali sosyal medyada kısa sürede en çok etkileşim alan görsellerden biri oldu.

 

Benzer Haberler
Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Evlilikten Döndüren Neden Ortaya Çıktı! Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Evlilikten Döndüren Neden Ortaya Çıktı!
Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti
Şarkıcı Nev 57 Yaşında Hayatını Kaybetti! Şarkıcı Nev 57 Yaşında Hayatını Kaybetti!
TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu! TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu!
TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı! TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı!
Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi! Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!