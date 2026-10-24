Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi!

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı sert ve soğukkanlı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ümit Acar uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Dizideki tehditkar duruşu kendine özgü sesi ve unutulmaz performansıyla milyonların zihnine kazınan 70 yaşındaki usta sanatçı, kızı Doğa Acar'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Baba-kızın ev ortamındaki samimi sohbeti izleyenleri duygulandırırken, ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve beyazlayan saç ile sakalı dikkat çekti. İşte usta sanatçının son haline dair tüm detaylar...

Efsane Karakter Ersoy Ulubey Hafızalardaki Yerini Koruyor

Yayınlandığı döneme damga vuran ve Polat Alemdar ile ekibinin en zorlu rakiplerinden biri olarak öne çıkan Ersoy Ulubey dizi tarihinin en ikonik kötü karakterleri arasında gösteriliyordu. Usta oyuncu Ümit Acar'ın benzersiz oyunculuğuyla hayat bulan karakter, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki canlılığını koruyor. Ekranlardan uzak bir yaşam süren başarılı aktör, bu kez bir proje ile değil kızıyla gerçekleştirdiği samimi anlarla adından söz ettirdi.

Kızı Doğa Acar Paylaştı

Usta oyuncunun kızı Doğa Acar babasıyla günlük yaşamda sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dizilerde sert, mesafeli ve otoriter rollerle görmeye alıştığımız 70 yaşındaki sanatçının kızıyla olan sevecen ve doğal halleri hayranlarını tebessüm ettirdi. Saç ve sakallarının tamamen beyazladığı görülen Ümit Acar'ın son hali sosyal medyada kısa sürede en çok etkileşim alan görsellerden biri oldu.