Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler'deki göbek tartışmasına son noktayı koydu! Protez iddialarına sahnedeki hareketiyle yanıt verdi.

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 12:40

Yılmaz Erdoğan'ın kült eserlerinden biri olan Organize İşler daha önce 2 farklı filmle sinema seyircisiyle buluşmuştu. Fenomen yapım bu kez dizi olarak karşımıza çıktı. Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix'te izleyici karşısına çıktı. 8 bölümden oluşan dizinin ilk sezonu oldukça beğeni topladı. Organize İşler'de Sarı Saruhan rolünü üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği ise kısa sürede gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbeği Gündem Oldu

Yıllardır karşımıza kaslı görüntüsüyle çıkan yakışıklı oyuncunun göbekli halleri sosyal medyayı salladı ve büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar göbeğin yapay zekayla yapıldığını savundu. Diğer bir kesim ise protez olabileceği iddiasında bulundu.

Gerçek Ortaya Çıktı

Nihayet gerçek ortaya çıktı. Organize İşler: Karun Hazinesi oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, "Organize Sohbetler: Beyaz Özel"in konuğu oldu. Programın bir bölümünde Beyazıt Öztürk, Kıvanç Tatlıtuğ'a dönerek "Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?" diye sordu. Bu sorunun ardından ayağa kalkan ünlü oyuncu sahnenin ortasına geçerek göbeğini bir anda şişirdi. Tatlıtuğ'un bu hareketi karşısında programdaki isimler kahkahalara boğuldu. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

 

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