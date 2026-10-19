Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Çağatay Ulusoy düğünde eline gitarı alıp sahneye çıktı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç ile sahnedeki eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 12:20

2017 Miss Turkey güzeli Itır Esen ile ünlü menajer Engin Aykanat'ın İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğün töreninde eğlence bir an olsun hız kesmedi. Çiftin nikah şahitliğini üstlenen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak davetlilere büyük bir sürpriz yaptı. Düğünde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın yanına çıkan ünlü oyuncu eline gitarı alarak müziğe eşlik etti. Ulusoy'a sahnede yakın dostu ve meslektaşı Mustafa Mert Koç da katıldı. Yıldız isimlerin sahnede sergilediği neşeli ve samimi performans düğüne damgasını vurdu.

Eline Gitarı Aldı Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Döktürdü!

Gece boyunca şıklığı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy dostu Engin Aykanat'ın bu mutlu gününde coşkuya ortak oldu. Serdar Ortaç'ın hareketli şarkılarıyla tavan yapan eğlencede sahneye çıkan başarılı oyuncu gitarıyla ritim tutarak yeteneğini konuşturdu.

Ulusoy'a sahnede eşlik eden oyuncu arkadaşı Mustafa Mert Koç da şarkılara ritim tutup mikrofon başında keyifli anlar yaşadı. Üç ünlü ismin sahnede bir araya gelerek oluşturduğu bu muhteşem üçlü düğün davetlilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru!

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç ve Serdar Ortaç'ın sahnede birlikte şarkı söyleyip eğlendiği o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan renkli görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları ünlü oyuncunun gitar performansı ve dostlarıyla olan samimi halleri için "Gecenin en güzel sürprizi" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

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