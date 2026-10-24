TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana geldi. Hem eğlenceli hem de duygusal sahneleriyle dikkat çeken bölümün sonunda ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. Seyirci isyan bayrağını çekti. İşte detaylar...



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"Oruç öldü mü?" Taşacak Bu Deniz 36. bölüm 1. fragmanı yayında. Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle her cuma 20.00’de TRT 1 ekranlarında. https://t.co/F6XVVQJpq7 — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) October 23, 2026



Taşacak Bu Deniz Cuma akşamı 35. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün son sahnesiyle birlikte ise Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oruç'un ölü olarak gösterilmesi seyirciyi çileden çıkarttı. Taşacak Bu Deniz fragmanına sosyal medyada "Oruç ölürse diziyi bırakırım", "Oruç diziden çıkarsa büyük kitle kaybedilir", "Senarist bunu da yapmamıştır" "Oruç ölürse dizi benim için biter" gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Gözler gelecek yeni bölüme çevrilirken Oruç'un akibeti de merak konusu oldu. , Oruç'un dizideki gerçek akıbetinin ne olacağı ve senaristlerin bu hamleyle izleyiciye nasıl bir sürpriz hazırladığı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Ne Zaman Yayınlacak?



Dizinin yeni bölümü 30 Ekim Cuma günü ekranda olacak. "Oruç öldü mü?" sorusu da bu bölümde cevap bulacak. Adil Koçari ile Esme Furtuna arasındaki karmaşık aşk ve intikam hikâyesini konu alan Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin bulunuyor.