TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı!

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç'un ölümü seyirciyi ayağa kaldırdı! Sosyal medyayı sallayan şok fragman ve tüm detaylar haberimizde.

TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz'de Kıyamet Koptu: Seyirci Ayağa Kalktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 16:23

TRT 1'in reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana geldi. Hem eğlenceli hem de duygusal sahneleriyle dikkat çeken bölümün sonunda ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. Seyirci isyan bayrağını çekti. İşte detaylar...
 

Tepki Çekti


Taşacak Bu Deniz Cuma akşamı 35. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün son sahnesiyle birlikte ise Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oruç'un ölü olarak gösterilmesi seyirciyi çileden çıkarttı. Taşacak Bu Deniz fragmanına sosyal medyada "Oruç ölürse diziyi bırakırım", "Oruç diziden çıkarsa büyük kitle kaybedilir", "Senarist bunu da yapmamıştır" "Oruç ölürse dizi benim için biter" gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Gözler gelecek yeni bölüme çevrilirken Oruç'un akibeti de merak konusu oldu. , Oruç'un dizideki gerçek akıbetinin ne olacağı ve senaristlerin bu hamleyle izleyiciye nasıl bir sürpriz hazırladığı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

 

Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Ne Zaman Yayınlacak?


Dizinin yeni bölümü 30 Ekim Cuma günü ekranda olacak. "Oruç öldü mü?" sorusu da bu bölümde cevap bulacak. Adil Koçari ile Esme Furtuna arasındaki karmaşık aşk ve intikam hikâyesini konu alan Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Haberler
Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Evlilikten Döndüren Neden Ortaya Çıktı! Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Evlilikten Döndüren Neden Ortaya Çıktı!
Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti
Şarkıcı Nev 57 Yaşında Hayatını Kaybetti! Şarkıcı Nev 57 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi! Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey’i Ümit Acar Yıllar Sonra Görüntülendi!
TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu! TV8'in Rekortmen Yarışması MasterChef Türkiye'de Çekimler Durduruldu!
Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi! Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!