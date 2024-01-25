Şahan Gökbakar’dan Gökhan Özen taklidi: 'Söyle kimlere çaktın?'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada hızla yayılan video ile Gökhan Özen'in estetik iddialarına espriyle cevap verdi.

Şahan Gökbakar’dan Gökhan Özen taklidi: 'Söyle kimlere çaktın?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 14:38

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in son görüntüsü ve estetik yaptırdığına dair ortaya atılan iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Özen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada estetik yaptırmadığını belirtmişti. Ancak, komedyen Şahan Gökbakar, Gökhan Özen'in bu açıklamalarını ti'ye alarak çektiği bir video ile gündemi salladı.

Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılarak konuşulmaya başlandı. Videoda, Gökbakar'ın Gökhan Özen'e benzemeye çalıştığı mizahi bir sahne yer alıyor. Gökbakar'ın esprili dili ve mizahi tavrı, videoyu izleyenleri güldürdü.

Gökhan Özen'in estetik iddialarına gelen bu mizahi gönderme, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şahan Gökbakar'ın esprili videoyu paylaşmasıyla birlikte, kullanıcılar arasında Gökhan Özen'in estetik polemiğine dair espri dolu yorumlar da art arda geldi.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı:

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