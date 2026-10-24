Şarkıcı Nev 57 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Türk müziğinde Nev adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçının vefatını menajeri İlker Ercan duyurdu.

Günlerdir Süren Yaşam Mücadelesi Acı Sonla Bitti

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, eylül ayından bu yana yakından takip ediliyordu. Hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Nev, süreç içinde entübe edilmişti. Bir süre sonra sağlık durumunda iyileşme olduğu ve solunum cihazından ayrıldığı yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde durumu yeniden ağırlaşan sanatçı ikinci kez entübe edildi.

Dün akşam saatlerinde menajeri tarafından yapılan acil kan ihtiyacı duyurusu durumun kritik olduğunu gözler önüne sermişti. Sanatçının sabaha karşı sağlık durumunun aniden kötüleştiği ve organ yetmezliğinin ilerlemesi sonucu kalbinin durduğu bildirildi. Nevzat Doğansay'ın cenaze programına ilişkin detayların ailesi tarafından ilerleyen saatlerde netleştirileceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Müziğe Adanmış Bir Ömür

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı. 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılması da kariyerindeki önemli duraklardan biri oldu.

Nev 2001 yılında yayımladığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Albümde bulunan “Zor”, sanatçının en çok bilinen eserlerinden biri hâline geldi. “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” de dinleyicilerin hafızasında yer edinen şarkıları arasında yer aldı.

Sanatçı kariyeri boyunca pop-rock çizgisindeki çalışmalarının yanı sıra farklı müzikal türlerle de ilgilendi. Bir Nev-i Alaturka gibi projelerinde Türk sanat müziği eserlerine yönelerek repertuvarını genişletti. Ünlü sanatçı bugün (24 Ekim 2026) hayata gözlerini yumdu.