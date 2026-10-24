Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan yaşamını yitirdi.

Engin Altan Düzyatan’ın Acı Günü! Babası Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 18:57

Engin Altan Düzyatan babası Mevlan Düzyatan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mevlan Düzyatan 25 Ekim Pazar günü İzmir'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Çeşme'de toprağa verilecek. Vefat haberi oyuncunun yakın çevresi ve takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Baba Mevlan Düzyatan'ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Sevgili Babamızı Kaybetmenin Derin Üzüntüsü İçerisindeyiz"

Babasının vefat haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ve basın mensuplarına duyuran Engin Altan Düzyatan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir".

Hülya Koçyiğit'ten Taziye Mesajı

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da kayınpederi Mevlan Düzyatan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Neslişah Alkoçlar veda mesajında "Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim" yazdı.

Kısa sürede yüzlerce taziye ve başsağlığı mesajı alan oyuncunun sevenleri acılı günde aileyi yalnız bırakmadı. Mevlan Düzyatan'ın vefatının ardından sanat dünyasından da başsağlığı mesajları geldi. Bu isimlerden biri Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın anneannesi olan Hülya Koçyiğit oldu. Mesajında Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin acısını paylaştığını belirten usta oyuncu aileye sabır temennisinde bulundu.

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