Athena Gökhan'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap geldi: 'Çok tatlı bir kadın ama..."

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz hafta oğluyla birlikte Athena konserine katıldı ve bu etkinlik sonrasında Gökhan Özoğuz hakkında sitemli paylaşımlarda bulundu. Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine hızlı bir şekilde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Nurgül çok sevimli bir kadın, ancak şu sıralar hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" şeklinde konuştu.

Athena Gökhan'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap geldi: 'Çok tatlı bir kadın ama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2023 14:42

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz hafta oğlu Nejat'la birlikte Athena konserine gitmişti. Athena hayranı olan oğlunun Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerle tanıştırmak için konser sonrasına kulis ziyaretinde bulunmuştu. Fakat kuliste Gökhan Özoğuz'un kendilerine kötü davrandığını belirterek "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim."  ifadelerini kullanmıştı.

Nurgül Yeşilçay'dan Athena Gökhan'a sert tepki: "Bir afra tafra..."

GÖKHAN ÖZOĞUZ CEVAP VERDİ!

Nurgül Yeşilçay'ın bu sözlerine Athena Gökhan'dan yanıt geldi. Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Sanırım öyle demek istemedi. İnsanların hayatlarında ara sıra zor dönemler olabiliyor. Nurgül, gerçekten çok tatlı bir kadın, ama şu sıralar hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" ifadelerini kullandı.

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