Muhteşem Yüzyıl'ın Yıldızı Okan Yalabık'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık uzun aradan sonra görüntülendi. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali ve değişimi şaşırttı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Yıldızı Okan Yalabık'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 18:06

Türk televizyon tarihinin en başarılı ve prestijli yapımlarında başrolde yer alan unutulmaz karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Okan Yalabık uzun süren sessizliğinin ardından katıldığı özel bir davette objektiflere takıldı. Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve son görüntüsü, sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Pargalı İbrahim Paşa Olarak Hafızalara Kazınmıştı

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakınındaki isim olan Pargalı İbrahim Paşa karakterine hayat veren Okan Yalabık kusursuz oyunculuğu ve sergilediği güçlü performansla hafızalara kazınmıştı. Saray entrikaları, hırsı ve Hürrem Sultan ile yaşadığı kıyasıya çekişmelerle izleyicileri ekrana kilitleyen ünlü oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen hala bu dev rolüyle anılmaya devam ediyor.

Bir Zamanların Yakışıklı Serseri'si Ömer'di

Okan Yalabık’ın hafızalardan silinmeyen bir diğer kült projesi ise 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Serseri dizisiydi. Gamze Özçelik ile başrollerini paylaştığı yapımda hayat verdiği asi ve genç Ömer karakteriyle dönemin en çok konuşulan jönleri arasında yer alan oyuncu o yıllardaki fit ve dinamik görünümüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Son Hali ve Aldığı Kilolar Magazin Haberlerine Konu Oldu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel davette uzun bir aranın ardından kameralar karşısına çıkan 47 yaşındaki başarılı oyuncunun, önceki yıllara kıyasla kilo aldığı açıkça görüldü. Gençlik yıllarındaki Serseri imajından ve sarayın zihinsel yükünü taşıyan zayıf Pargalı halinden oldukça farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Yalabık'ın son hali magazin basınında geniş yankı uyandırdı.

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