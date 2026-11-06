Derin Dekoltesi ve Blazer Ceketiyle Büyüledi: Esra Bilgiç Takipçilerinden Tam Not Aldı

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar, Zamanın Kapıları gibi önemli projelerde rol alan Esra Bilgiç uzun bir aradan sonra Netflix'in Türkiye'deki 10. yılını kutladığı davette ortaya çıktı. Ünlü ismin davet tarzı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Derin Dekolte ve Oversize Blazer Kombini

Esra Bilgin önceki gün bir davette görüntülendi. Güzel oyuncunun magazin gazetecilerine verdiği pozlar sosyal medyaya düşer düşmez ilgi gördü. Derin göğüs dekoltesiyle öne çıkan siyah elbisesini oversize kesim siyah blazer ceketle tamamlayan Bilgiç kusursuz bir stil tercih etti.

Elbisenin üzerine serpiştirilen ışıltılı taş işlemeleri tasarıma hareket katarken göğüs kısmındaki dantel ve taş detayları da dekolteyi daha çarpıcı bir duruma getirdi.

Yakasındaki Pembe Gül Detayıyla Romantik Dokunuş

Esra Bilgiç ceketinin yakasına iliştirdiği canlı pembe gül aksesuarıyla kombinine romantik ve büyüleyici bir dokunuş kattı. Sosyal medyada paylaşılan karelere beğeni ve yorum yağdı. Esra Bilgiç için tarzı için "Harika görünüyor", "Sade ama asil", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar öne çıktı.