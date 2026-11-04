Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdıran Galatasaray'da galibiyet coşkusu sahada kalmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular kritik zaferin ardından moral depolamak ve galibiyeti kutlamak için İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından birinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Ancak gecenin asıl magazinsel hareketliliği mekân çıkışında yaşanan renkli ve bir o kadar da ilginç anlarla yaşandı.

Etiler'de Sıkı Güvenlik Önlemi

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Etiler'deki bir mekanda düzenlenen kutlama programının ardından futbolcuların basın mensuplarına yakalanmamak için aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kameralar karşısına geçmek istemeyen oyuncuların büyük bir bölümü mekânın arka kapısını kullanarak sessiz sedasız ayrılmayı tercih etti.

Özellikle yıldız oyuncu Barış Alper Yılmaz farklı bir otomobile bindirilerek hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılırken takımın diğer isimleri de görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

Mario Lemina'dan Kazaklı Maskeleme ve Pantolon Krizi!

Gecenin en çok konuşulan ve en eğlenceli anlarına ise Mario Lemina imza attı. Basın mensuplarının kendisini görüntülemesini engellemek için kazakla başını tamamen kapatarak ilginç bir kamufle yöntemi deneyen yıldız futbolcu ortaya kahkaha attıran görüntüler çıkardı. Kazakla önünü görmeye çalışırken aracına bindiği esnada pantolonunu düşürmemek için akrobatik hareketler yapmak zorunda kalan Lemina muhabirlerin objektiflerine coşkulu ve komik anlarla yansıdı.

Lucas Torreira Şemsiyelerle Korundu

Sarı-kırmızılıların sahadaki hırslı ismi Lucas Torreira da objektiflerden kaçamayanlar arasındaydı. Mekan çıkışında görevliler tarafından açılan dev şemsiyelerle etrafı tamamen kapatılan Torreira basın mensuplarının görüntü alması engellenerek hızla otomobiline bindirildi.

Avrupa kupalarındaki başarılı gidişatını kutlayan futbolcuların bu renkli ve neşeli kaçamakları hem saha içindeki disiplinli mücadelelerini hem de saha dışındaki eğlenceli dostluklarını gözler önüne serdi.