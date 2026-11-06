Gökhan Özoğuz Turuncu Saçlarına Veda Etti: 30 Milyon TL'lik Anlaşmayla Saçlarını Yeşile Boyattı!

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz görünümündeki dikkat çekici değişiklikle gündeme geldi. Uzun yıllardır turuncu saçlarıyla tanınan sanatçı yeni reklam çalışması için alışılmış tarzının dışına çıktı. Saçlarını yeşile boyatan Özoğuz'un son hâli magazin gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. Uber Eats'in yeni yüzü olan ve markanın "turuncudan yeşile" dönüşüm hikâyesini ekranlara taşıyan Özoğuz saçlarını tamamen yeşile boyattı. Sanatçının yıllardır kendisiyle özdeşleşen imajını bir reklam kampanyası için değiştirmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

30 Milyon Liralık Dev Anlaşma

Söz konusu kampanya, Trendyol Go'nun Uber Eats çatısı altında faaliyet göstermeye başlaması ve markanın kurumsal kimliğinde yaptığı değişiklikleri duyurmayı amaçlıyor. Platformun turuncudan yeşile uzanan yeni görsel kimliği, reklam filminde Gökhan Özoğuz'un imajı üzerinden anlatılıyor.

“İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi” sloganıyla hazırlanan kampanyada sanatçının saç renginin değiştirilmesi, markanın dönüşümünü görünür kılan temel unsurlardan biri oldu. Uluslararası reklam yönetmeni Martin Werner'in yönettiği film için Özoğuz'a 30 milyon TL ödendiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar bu iddia taraflarca doğrulanmadı.

Hayranları İkiye Bölündü

Yıllardır simge haline gelen turuncu saç rengini geride bırakarak kameralar karşısına yeşil saçlarla çıkan başarılı sanatçının bu radikal kararı, hayran kitlesi tarafından farklı şekillerde karşılandı. Bir kesim sanatçının bu yeniliğini reklam kampanyasının eğlenceli ruhuna çok uygun buldu. Bazı takipçileriyse ikonik turuncu saçları özleyeceğini dile getirdi.

Reklam kampanyasının sosyal medyada konuşulmasıyla birlikte yeşil saçlı görüntüleri kısa sürede magazin gündeminde yer buldu. Ünlü müzisyenin hem müzik kariyerindeki duruşuyla hem sürpriz imaj hamlesiyle önümüzdeki günlerde de adından sıkça söz ettirmeye devam edeceği düşünülüyor.