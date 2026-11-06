Şifanur Gül Evlilik Yolunda! 7 Yıllık Sevgilisi Berk Bakioğlu İle Nişanlanıyor

Netflix'in dünya çapında ilgi gören dizisi Terzi'deki Esvet karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve ardından Bir Cumhuriyet Şarkısı projesindeki performansıyla takdir toplayan başarılı oyuncu Şifanur Gül bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündemini salladı. Netflix'in 10. yıl kutlamasında şıklığıyla göz dolduran güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandıklarını müjdeledi.

7 Yıllık Aşka Masalsı Dokunuş

Meslektaşı Berk Bakioğlu ile tam 7 yıldır gözlerden uzak, seviyeli ve mutlu bir birliktelik sürdüren Şifanur Gül davette basın mensuplarının özel hayata dair sorularını içtenlikle yanıtladı. İlişkilerini resmiyete dökmek için geri sayıma geçtiklerini belirten güzel oyuncu heyecanını magazin muhabirleriyle paylaştı.

Önümüzdeki günlerde aile arasında düzenlenecek özel bir törenle yüzüklerin takılacağını belirten Gül "Haftaya hepsi olacak" diyerek geleneksel kız isteme merasimi ile nişan töreninin aynı gün içinde gerçekleşeceğini duyurdu. 7 yıllık beraberliklerini taçlandırmaya hazırlanan çiftin bu sürpriz açıklaması hayranları ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.