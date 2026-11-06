Gökhan Türkmen'den Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Konser Rüzgarı!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dev kültür-sanat maratonu Antalya Kültür Yolu Festivali coşku dolu etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Festivalin altıncı gününde Türk pop müziğinin güçlü ve kendine özgü seslerinden Gökhan Türkmen Konyaaltı Beach Park sahnesinde müzikseverlerle buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı.

En Sevilen Şarkılarını Antalyalılar İçin Seslendirdi

Festival kapsamında 5 Kasım Perşembe akşamı hayranlarıyla bir araya gelen başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, sahne enerjisi ve dillerden düşmeyen hitleriyle Antalyalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Kariyerinin en özel parçaları arasında yer alan Yan Sen, Büyük İnsan ve Dön gibi devleşen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte tek bir ağızdan seslendiren sanatçı hem duygusal hem de hareketli parçalarıyla festivalin coşkusunu doruğa çıkardı. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla tam not alan Türkmen Antalya gecesine damgasını vurdu.