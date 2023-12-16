Nurgül Yeşilçay'dan Athena Gökhan'a sert tepki: "Bir afra tafra..."

Nurgül Yeşilçay, Athena hayranı olan oğlu Nejat'la birlikte konsere gitti. Konser sonunda da kuliste grup üyeleri Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri ziyaret edip, tebrik etmek ve ayrıca oğlunu da hayranlık duyduğu sanatçılarla tanıştırmak istedi.



Kulise giden Nurgül Yeşilçay iddiaya göre Gökhan Özoğuz'un soğuk tavırlarıyla karşılaşınca şok oldu. Intagram hesabından konser sırasında oğlu Nejat'ın 'Serseri Mayın' şarkısını söylediği anları paylaşan güzel oyuncu paylaşımına Gökhan Özoğuz'u da etiketleyerek şu sözlerle sitem etti:



"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim."

