Nurgül Yeşilçay'dan Athena Gökhan'a sert tepki: "Bir afra tafra..."

Oğlu Nejat'la Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay grubun solisti Gökhan Özoğuz'la tanışmak için kulise gidince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştıklarını açıkladı.

Nurgül Yeşilçay'dan Athena Gökhan'a sert tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2023 13:43

Nurgül Yeşilçay, Athena hayranı olan oğlu Nejat'la birlikte konsere gitti. Konser sonunda da kuliste grup üyeleri Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri ziyaret edip, tebrik etmek ve ayrıca oğlunu da hayranlık duyduğu sanatçılarla tanıştırmak istedi.

Kulise giden Nurgül Yeşilçay iddiaya göre Gökhan Özoğuz'un soğuk tavırlarıyla karşılaşınca şok oldu. Intagram hesabından konser sırasında oğlu Nejat'ın 'Serseri Mayın' şarkısını söylediği anları paylaşan güzel oyuncu paylaşımına Gökhan Özoğuz'u da etiketleyerek şu sözlerle sitem etti:

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim." 
 

Benzer Haberler
Müge Boz uyardı: 'İnsanlar beni tanımakta zorlabilir' Müge Boz uyardı: 'İnsanlar beni tanımakta zorlabilir'
Terleten seks itirafı! Murat Boz'un cevabı 'yok artık' dedirtti Terleten seks itirafı! Murat Boz'un cevabı 'yok artık' dedirtti
Merve Çağıran'dan olay pozlar: Bakan bir daha baktı Merve Çağıran'dan olay pozlar: Bakan bir daha baktı
Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu mesaj Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu mesaj
Hatice Şendil sokak tarzı çok beğenildi! İşte sosyal medyada gündem olan kareler... Hatice Şendil sokak tarzı çok beğenildi! İşte sosyal medyada gündem olan kareler...
Miray Daner'in ateşli sahneleri gündem oldu: Miray Daner'in ateşli sahneleri gündem oldu: "Bu sefer sırıtmamış"
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi
  • 11-12-2023 17:52

Rec Rocero “Bittim Ben “ dedi