Hadise ile Canlı Yayın Şansı: Müzik Dünyasında Çığır Açacak Proje

Sosyal medya devi TikTok müzik dünyasında bir ilke imza atarak ilk kez bir sanatçıya özel olarak hayata geçirdiği son derece kapsamlı ve çok katmanlı Music LIVE Stars projesini duyurdu. Dev projenin ilk konuğu ve yüzü ise Türk pop müziğinin güçlü ismi Hadise oldu.

Hadise Şarkılarıyla Sahne Senin

Projenin ilk aşamasıyla birlikte TikTok kullanıcıları ve müzikseverler için büyük bir heyecan başladı. Yarışma kapsamında katılımcılar Hadise'nin en sevilen şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirerek platformda paylaşıyor.

Yarışmada öne çıkan şanslı katılımcılar, yalnızca şarkı söylemekle kalmayıp Hadise ile çok özel bir LIVE anı yaşama ve birbirinden değerli sürpriz ödüllerin sahibi olma fırsatı yakalıyor. TikTok'un sanatçı-hayran etkileşimini dijital dünyada bambaşka bir boyuta taşıyan bu yenilikçi konsepti kısa sürede platformda rekor düzeyde katılım ve etkileşime sahne oldu.