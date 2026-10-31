Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının en iddialı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin en çok merak edilen ve büyük ilgi gören iki büyük yapımı Cinlerin Düğünü ve Son Yemek filmlerinin Türkiye prömiyerleri muhteşem katılımlarla gerçekleştirildi. Festival coşkusunun doruğa çıktığı günlerde hem filmlerin ekiplerinin açıklamaları hem de jüri üyelerinin paylaştıkları renkli kareler magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Ferit Karahan İmzalı Cinlerin Düğünü 6 Kasım'da Sinemalarda!

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Ferit Karahan’ın oturduğu, senaryosunu yine kendisinin kaleme aldığı merakla beklenen Cinlerin Düğünü (Djinn Wedding) Altın Portakal'ın Ulusal uzun metraj film kategorisinde yarışarak izleyiciden tam not aldı. Kadrosunda Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan ve Tuba Ünsal gibi yıldız isimleri buluşturan yapımın prömiyerine sinemaseverler akın etti.

Gösterim sonrasında düzenlenen söyleşide konuşan yönetmen Ferit Karahan yapımın ruhunu "Bir kabus gibi insanın içine işlemesini istediğim bir çalışma oldu" sözleriyle özetledi. Filmde canlandırdığı Ceren karakterine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir ise rolünü "Müthiş bir direniş örneği" olarak nitelendirdi. Uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin sarsıcı hikâyesini konu alan film 6 Kasım’da beyazperdede sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Öykü Karayel'den Özcan Deniz'e Büyük Övgü

Festivalin ulusal gala bölümünde sinemaseverlerin beğenisine sunulan Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Son Yemek, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) büyük bir rüzgar estirdi. Özcan Deniz'in yanı sıra kadrosunda Öykü Karayel, Tilbe Saran, Esra Ruşan ve Helin Kandemir gibi usta ve popüler isimleri bir araya getiren film, gösterim sonrasındaki söyleşi etkinliğinde de yoğun ilgi gördü.

Projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren başarılı oyuncu Öykü Karayel, Özcan Deniz'le çalışma deneyimini "Tanıştıktan sonra ona çok büyük saygı duydum" sözleriyle ifade ederken genç yetenek Helin Kandemir de usta isimle aynı projede yer almaktan dolayı duyduğu gururu paylaştı.

Altın Portakal Jüri Üyeleri Yağmura Yakalandı

Festivalin hareketli günlerinde sanat dünyasından renkli kareler de gelmeye devam ediyor. Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy diğer jüri üyeleriyle birlikte festival sırasında yakalandıkları yağmur altında verdikleri neşeli pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yağmurlu havaya rağmen festival coşkusundan ödün vermeyen Atasoy paylaşımına düştüğü "Hava nasıl olursa olsun, sinema bizi bir araya getirir. Jürideki değerli çalışma arkadaşlarımla geçirdiğim filmlerle, sohbetlerle, farklı bakış açılarıyla ve ortak keşiflerle dolu bu günler için minnettarım" notuyla sinemanın birleştirici gücüne vurgu yaptı.