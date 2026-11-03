Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Survivor yıldızı Sercan Yıldırım yeni imajıyla şaşırttı. Şirince'den paylaştığı pozlarda uzun örgülü saçları ve hasır şapkası dikkat çekti

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 14:31

Bir dönem yeşil sahalardaki fırtına gibi performansıyla ardından Survivor parkurlarındaki hırsı ve hızıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım bu kez radikal imaj değişimiyle magazin gündemine oturdu. Sahalarda ve ekranlarda alışkın olunan sportif görüntüsünden tamamen sıyrılan ünlü isim yeni tarzıyla takipçilerini ve sevenlerini şaşkına çevirdi.

Bursaspor Şampiyonluğundan Survivor Parkurlarına Uzanan Yolculuk

Bursaspor altyapısında yetişen ve takımın 2009-2010 sezonundaki tarihi Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım ardından Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüpte forma giymişti. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra televizyon dünyasına adım atan ve Survivor 2020 ile sonraki All Star maceralarında sergilediği performansla fenomenleşen Yıldırım her dönem kendinden söz ettirmeyi başardı.

Şirince'de Doğa İle İç İçe İmaj Değişimi

Futbol oynadığı dönemlerde kısa saçlı haliyle hafızalara kazınan Sercan Yıldırım bir süredir değiştirdiği tarzını yeni bir boyuta taşıdı. Son olarak İzmir'in gözde tatil beldesi Şirince'den paylaşılan karelerinde ünlü ismin son hali dikkat çekti:

Uzatıp ördürdüğü iddialı saçları, başına taktığı otantik hasır şapkası, rahat ve bol kesimli kıyafetleriyle tamamen bohem ve sakin bir tarza bürünen Sercan Yıldırım doğayla iç içe pozlar verdi. Yeşil sahaların hırslı golcüsünden ve Survivor'ın hırslı yarışmacısından oldukça farklı bir ruha bürünen eski futbolcunun uzun örgülü saçlarıyla verdiği bu yeni pozlar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve yorumlanan görseller arasında yerini aldı.

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