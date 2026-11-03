Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Yılmaz Erdoğan son dönemde Netflix'te izleyiciyle buluşan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alan ve büyük tepki çeken kam davulu sahnesi hakkında nihayet sessizliğini bozdu. Eski Türk inancındaki kutsal değerlerin yanlış lanse edildiği yönündeki eleştirilerin odağına yerleşen başarılı yapımcı ve yönetmen gelen tepkiler üzerine GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelerek kamuoyundan net bir dille özür diledi.

Kam Davulu Sahnesi Büyük Tartışma Yaratmıştı

16 Ekim'de 8 bölüm halinde izleyici karşısına çıkan ve platformda büyük merak uyandıran dizide Eski Türk inancında kutsal bir simge olarak kabul edilen kam davulunun yasa dışı madde ticaretinin işlendiği bir sahnede sıradan bir müzik aleti gibi kullanılması adeta infial yaratmıştı. Kültürel ve dini değerlerin zedelendiğini belirten izleyicilerin yoğun protestoları kısa sürede dijital platformlara yansımış dizinin IMDb puanı 5,7'den 2,5'e kadar gerilemişti.

Tartışmaların büyümesiyle birlikte Yılmaz Erdoğan’ın X (Twitter) hesabı askıya alınmış konu 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kadar uzanmıştı. Festival jüri üyelerinden ünlü müzisyen Gökhan Kırdar enstrümanın kutsal adı olan 'Tüür'e dikkat çekerek bu tür kültürel simgelerin hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Yılmaz Erdoğan'dan Samimi Özür

Gelen tepkiler ve yükselen eleştirilerin ardından GÖK-DER (Gök Tengri Derneği) yöneticilerini misafir eden Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yayımladı. Sürecin tamamen bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duydum. Bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde de dile getirdim. Kam Davulu'nun bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyetini zedelediğine dair hassasiyeti bilmiyordum. Söz konusu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul ediyorum. İstemeden de olsa duygularını incittiğimiz herkesten ekibim adına özür diliyorum."

Kültürel hassasiyetlere gösterilen bu yapıcı yaklaşım ve yapılan resmi özür kamuoyundaki tartışmaların bir nebze olsun yatışmasını sağlarken yapım ekibinin bu süreçten çıkaracağı dersler de şimdiden merak konusu oldu.