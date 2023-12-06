Akaryakıt fiyatları güncellendi: İndirim geldi mi?

Son zamanlarda rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatları, sürücüler için hala endişe kaynağı. Ardı ardına gelen zamların ardından motorin fiyatlarına yapılan bir indirim sürücülerin biraz olsun rahatlamasına neden olmuştu. Ancak gece yarısı gerçekleşen yeni bir zam, pompa fiyatlarına yansıdı.

En son olarak motorin (mazot) fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorin litre fiyatı, 1 lira 14 kuruş arttırıldı. Dünya genelinde Brent petrol fiyatları hala 77 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ancak, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında henüz bir güncelleme yapılmış değil.

İşte güncellenen rakamlarla akaryakıt fiyatları:



İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 ARALIK ÇARŞAMBA

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.52 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 ARALIK ÇARŞAMBA

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.31 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.40 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL



Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin, motorin