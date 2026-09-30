Ankara’da Kalp Sağlığına Yoğun İlgi

Stil, Marka ve Medya Danışmanı Sertaç Darcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kalp Sağlığı” buluşması, Ankara’nın cemiyet hayatından seçkin isimleri bir araya getirdi.

Ankara’da Kalp Sağlığına Yoğun İlgi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2026 16:57

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman’ın konuk olduğu etkinlikte sağlıklı yaşamdan uzun ömrün sırlarına, kalp sağlığındaki son gelişmelerden yeni teknolojilere kadar pek çok konu konuşuldu.

Ankara’nın sosyal ve cemiyet hayatı, bu kez sağlık için bir araya geldi. Stil, Marka ve Medya Danışmanı Sertaç Darcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Kalp Sağlığı” sohbetinin konuğu, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman oldu.

Yoğun ilgi gören buluşmada Kocaman; kalp sağlığını korumanın püf noktaları, sağlıklı beslenme, güncel tedavi ve ameliyat yöntemleri, uzun ve sağlıklı yaşamın ipuçları ile kardiyolojinin geleceğini şekillendiren teknolojik gelişmeleri anlattı.

Sertaç Darcan’ın merak edilen konular üzerinden yönelttiği sorularla renklenen sohbet, tıbbi bilgilerin günlük yaşamdan örneklerle buluştuğu samimi bir atmosferde gerçekleşti. Davetliler de merak ettikleri soruları Prof. Dr. Kocaman’a yöneltme fırsatı buldu.

Ankara’nın iş, sanat, medya ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerin katıldığı buluşma, sağlık kadar sosyal yönüyle de dikkat çekti. Davetliler, keyifli sohbetin ardından Sertaç Darcan ve Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman’ı uzun süre alkışladı.

Kalp sağlığının yalnızca hastalık döneminde değil, yaşamın her aşamasında önemsenmesi gerektiği mesajının öne çıktığı etkinlik, Ankara’nın dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

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