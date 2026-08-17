Etin Profesörü Cüneyt Asan'dan Sanatçılara Sert Restoran Çıkışı: "Herkes İşini Yapsın!"

Türkiye'de gastronomi ve et sektörünün öncü isimlerinden biri olan lezzet tutkunları tarafından Etin Profesörü unvanıyla anılan Günaydın Et'in kurucusu Cüneyt Asan sektördeki son trendler ve ünlü isimlerin gastronomi dünyasına adım atması hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan usta işletmeci Foods Digitale Dergisi'ne verdiği özel ve çarpıcı röportajda son dönemde restoran açarak yeme-içme sektörüne giren sanatçılara ve ünlü isimlere adeta tepki gösterdi.

"Ben Film Çekiyor Muyum? Herkes Kendi İşini En İyi Şekilde Yapsın"

Sanat ve medya dünyasından birçok popüler ismin restoran işletmeciliğine merak sarmasını ve bu alana yatırımlar yapmasını eleştiren Cüneyt Asan mesleki uzmanlığın ve odaklanmanın önemine dikkat çekti. Kendisine de sık sık oyunculuk ve reklam teklifleri geldiğini belirten ünlü gurme ve usta kasap kendi uzmanlık alanının dışına çıkmadığını belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Ben artistlik yapıyor muyum? Ben film çekiyor muyum? Çok teklif var bana; dizilerden, reklamlardan vesaire... Ben oynuyor muyum? Hayır... Ben işimi yapıyorum, onlar da işini yapacak. Herkes kendi işini yapacak en iyisini yapacak, gerisini de yapması gerekenler yapacak."

"Tanınmışlıklarını Ülke Tanıtımı İçin Kullansınlar, Rol-Model Olsunlar"

Açıklamalarında sanatçıların toplumsal sorumluluklarına ve sahip oldukları yüksek nüfuz alanına da değinen Etin Profesörü Cüneyt Asan ünlü isimlerin kendi uzmanlık alanlarında kalıp sahip oldukları popülariteyi Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda tanıtmaya adamaları gerektiğini savundu.

Halka mal olmuş figürlerin toplum üzerindeki etkisine vurgu yapan Asan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sanatçılar ancak tanınmışlıklarından dolayı ülkelerini nasıl tanıtabileceklerine, nasıl katkıda bulunabileceklerine baksınlar. Halkın tanıdığı halka mal olmuş insanlar halka iyi örnek olsunlar, rol-model olsunlar."

Cüneyt Asan'ın gastronomi ve sanat dünyasındaki sınırların korunması gerektiğine işaret eden ve popüler isimlerin restoran işletmecisi olmasına karşı çıkan bu dobra yorumları yeme-içme sektörü temsilcileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.