Böcek Film ve Benesta ortak yapımı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’, 20 Kasım’da vizyona girmesinin ardından Ankara ve İzmir’de düzenlenen özel gösterimlerle sinemaseverlerle buluştu. Filmin başrol oyuncusu Mehmet Günsür ile yönetmenler Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak, iki şehirde de seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ankara ve İzmir'de Özel Gösterim Coşkusu

21 Kasım Cumartesi günü Ankara Arcadium AVM Sinemaları’nda seyircilerle buluşan ekip, 22 Kasım Pazar günü ise İzmir Agora Alışveriş Merkezi’ndeki Agora Sinemaları’nda sinemaseverlerle bir araya geldi. Özel gösterimlerde büyük ilgi gören Mehmet Günsür, sevenleriyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak da seyircilerin sorularını yanıtlayarak filmin çekim sürecine dair merak edilenleri paylaştı. Duygusal sahneleriyle izleyicileri etkileyen filmin ardından gerçekleşen sohbetlerde, hikâyenin aşk ve kayıp üzerine düşündürdükleri de gündeme geldi.

Mehmet Günsür'den Özgür Karakterine Dair Dikkat Çeken Sözler



Seyircilerle gerçekleşen soru-cevap bölümünde Mehmet Günsür’e, filmde canlandırdığı Özgür karakteri üzerinden “İnsan, ölen sevgilisinin kalbiyle başka birini sevebilir mi?” sorusu yöneltildi.

Günsür, karakterinin yaşadığı duygusal çatışmayı şu sözlerle anlattı:

“Özgür hayatta kalmak için bir şekilde sevdiği kadını kaybetti. Özgür’ün var olmasının en büyük nedeni, sevdiği kadının artık hayatta olmaması. Bu çok acayip bir his. İkinci bir hayat yaşadığından içinde tabii ki bir minnettarlık var ama sevdiği kadını kaybetmiş. O yüzden Özgür aslında biraz hayata kızgın. Ama devam ediyor, bırakmıyor, o kalbi yaşatmaya çalışıyor.”

Aşkı, tesadüfleri ve yıllar sonra yeniden kesişen hayatları konu alan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ sinemalarda!