Şarkıcı Rafet El Roman meslektaşları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla gelmesiyle geceye damga vurdu. Gecede basın mensuplarıyla sohbet eden El Roman durumun düğün olduğunu muhabirlerden öğrendiğini esprili bir dille ifade etti. Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile nişanlandığı ortaya çıkan şarkıcı özel hayatındaki bu yeni birliktelikle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

"Önemli Bir Görüşmemiz Vardı Sizden Öğrendim Ki Buradaymışım"

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğün alanında karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rafet El Roman mekana geliş gerekçesine dair şaşırtan ve güldüren sözler söyledi. Şarkıcı yaşadığı durumu şu ifadelerle anlattı:

"Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik röportaj da vereyim."

Rahime Haciyeva ile Nişanlandı

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Rafet El Roman Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile nişanlandığının ortaya çıkmasının ardından duygularını dile getirdi. Ünlü müzisyen, "Ben hayatımda böyle özel bir beraberlik yaşamadım. Çok açık ve net söylüyorum sevdim ve seviliyorum. İkimiz arasında bu kadar güzel yaşanıyor. Doğru kişiyi şimdi buldum hayatımda" dedi.

Daha önce 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop ve 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile evlilik yaşayan Rafet El Roman'ın üç çocuğu bulunuyor. Ünlü şarkıcının Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan ise Edvan adında bir oğlu dünyaya gelmişti.