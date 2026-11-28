2024 yılında annesi oyuncu Özlem Akınözü'nü kanser nedeniyle kaybeden Akın Akınözü Kansersiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Neden Olmasın? kitap söyleşisinde konuştu. Davette annesini anarken duygusal anlar yaşayan ve gözleri dolan oyuncu projeye dahil olma sürecini, yaşama cesaretine dair düşüncelerini ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Bende Çok Net Bir Karşılığı Vardı

Akın Akınözü söyleşi sırasında annesinin hastalığını ve kaybından bahsetti. İlk başta projeye umut arayışıyla adım attığını söyledi ve o süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Bu kitap bana ilk geldiğinde 'Neden olmasın?' sorusunun bende çok net bir karşılığı vardı. 'Neden annem iyileşmesin? Neden annem bu hastalığı yenmesin?' Bu sorularla birlikte o gün hem umut bulmak hem de umut vermek adına adım atmıştım bu projeye."

Kanserin Elimizden Alamadığı Yaşama Cesaretini Anlatabilirim

Akınözü annesinin kendisine bıraktığı en büyük mirasın yaşama cesareti olduğunu vurguladı. Yakışıklı oyuncu konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün geldiğim nokta itibarıyla ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Çünkü annemi kaybettim. Onun için de bir kanserle mücadele edip, kanseri yenip ve hayata devam etmenin hikâyesini anlatacak en iyi kişi ben değilim ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini anlatabilirim. Çünkü bu annemin bana öğrettiği bir şey ve bıraktığı en büyük miras. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım."

Evlilik Sorularına Yanıt Verdi

Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile birlikteliği devam eden ünlü isim etkinlikte basın mensuplarının evlilik planlarına ilişkin sorularını da yanıtladı: "İllaki düşüncesi var tabii, bakalım kısmet."