Foods Digitale'e Anlattı! Dünyaca Ünlü Şef Wolfgang Puck Lahmacun'a Hayran Kaldı

Oscar törenlerinin efsanevi şefi Wolfgang Puck fırın başına geçip lahmacun yaptı! Sürpriz ziyaretin tüm detayları haberimizde.

Foods Digitale'e Anlattı! Dünyaca Ünlü Şef Wolfgang Puck Lahmacun'a Hayran Kaldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2026 12:21

Oscar törenlerinin yıllardır resmi şefliğini üstlenen Fine Dining dünyasının yaşayan efsanesi ve dünyaca ünlü restoran zinciri Spago'nun kurucusu Wolfgang Puck İstanbul ziyareti sırasında gastronomi dünyasında ses getiren sürpriz bir ziyarete imza attı. Türkiye'de bir esnaf lokantasını ziyaret eden efsanevi şef Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacuna adeta hayran kaldı. İşletme sahibi Mahir Nazlıcan ile birlikte fırının başına geçen Puck lahmacun açarak mutfaktaki samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

"Direkt Fırının Başına Geçti Doğallığına Hayran Kaldım"

Yayın hayatında 2. yaşını kutlayan Foods Digitale dergisine özel açıklamalarda bulunan usta işletmeci Mahir Nazlıcan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın lokantayı ziyareti sırasında yaşananları anlattı. Ziyaretin tamamen spontane geliştiğini vurgulayan Nazlıcan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Fine Dining dünyasının yaşayan efsanelerinden dünyaca ünlü restoran zinciri Spago'nun sahibi ve kurucusu şef Wolfgang Puck İstanbul ziyareti sırasında oğlu ile birlikte bizim lokantaya geldi ve direkt fırının başına geçti çok hoşuma gitti. Lahmacunu nasıl yaptığımıza baktı, tadını beğendi ve birlikte lahmacun yaptık. Böyle bir şey planlamamıştık kendiliğinden gelişti doğallığına hayran kaldım."

İçli Köfte ve Kebaplardan Tam Not Aldı!

Dünya mutfağının yön belirleyen isimlerinden biri olan Wolfgang Puck'ın Türk esnaf lokantasındaki lezzet macerası sadece lahmacunla sınırlı kalmadı. Geleneksel menüsündeki diğer lezzetleri de tek tek deneyen ünlü şef Türk mutfağının zenginliğine olan hayranlığını gizleyemedi. Mahir Nazlıcan efsanevi şefin mekandan duyduğu memnuniyetle ayrıldığını belirterek "Sadece lahmacunu değil içli köfte ve kebapları da çok beğendi" ifadelerini kullandı. Oscar mutfağının imparatorunun geleneksel bir esnaf lokantasına gösterdiği bu samimi ilgi gurme çevrelerinde büyük takdir topladı.

Benzer Haberler
Ankara’da Kalp Sağlığına Yoğun İlgi Ankara’da Kalp Sağlığına Yoğun İlgi
Karaca'nın Çok Konuşulan Plasma Steel Serisi Yeniden Mutfaklarda Karaca'nın Çok Konuşulan Plasma Steel Serisi Yeniden Mutfaklarda
Etin Profesörü Cüneyt Asan'dan Sanatçılara Sert Restoran Çıkışı: Etin Profesörü Cüneyt Asan'dan Sanatçılara Sert Restoran Çıkışı: "Herkes İşini Yapsın!"
Emeğini lezzete dönüştüren girişimci: Dilek Demirsoy Emeğini lezzete dönüştüren girişimci: Dilek Demirsoy
Karaca’dan Sofralara Zarif Dokunuş: Seashell 316+ Çatal Kaşık Bıçak Takımı Karaca’dan Sofralara Zarif Dokunuş: Seashell 316+ Çatal Kaşık Bıçak Takımı
Sakarya'da Örnek Görüntüler: Kocaalispor Ve Karasuspor'dan Ortak Fotoğraf! Sakarya'da Örnek Görüntüler: Kocaalispor Ve Karasuspor'dan Ortak Fotoğraf!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir’de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir’de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!