Karaca’dan Sofralara Zarif Dokunuş: Seashell 316+ Çatal Kaşık Bıçak Takımı



Karaca Seashell 316+ Çatal Kaşık Bıçak Takımı, paslanmaz çelikten üretilen yapısıyla uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor. Şık tasarımı ve modern formu sayesinde sofralarda sofistike bir görünüm oluşturan ürün, şıklığı ön planda tutan Karacaseverler için zarif bir seçenek sunuyor.

84 parçadan oluşan kapsamlı set içeriğiyle 12 kişilik sofralara eksiksiz bir çözüm sunan Karaca Seashell 316+, fonksiyonelliği ve estetik tasarımı bir arada sunarak sofralarda uyumlu bir bütünlük yaratıyor. Yaz sezonuna özel tasarım diliyle tasarlanan ürün özellikle çeyiz setlerinde öne çıkan güçlü bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Karaca Seashell 316+ 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca mobil uygulamasında yer alıyor.