Karaca'nın Çok Konuşulan Plasma Steel Serisi Yeniden Mutfaklarda

Türkiye’nin öncü ev ve yaşam markası Karaca’nın mutfak teknolojisinde yeni bir dönem başlatan Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Serisi, lansman döneminde gördüğü yoğun ilginin ardından yenilenen stoklarıyla yeniden Karacaseverlerle buluşuyor.

Karaca'nın Çok Konuşulan Plasma Steel Serisi Yeniden Mutfaklarda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2026 10:23

Türkiye’de ilk kez plasma teknolojisiyle güçlendirilmiş Plasma Steel 3Ply Tencere Seti, yenilenen stoklarıyla yeniden Karaca’da.

Plasma Teknolojisi ile Güçlendirilmiş, Çizilmeyen Yapışmaz Yüzey

Plasma Steel 3PLY 316+ tencere seti, yüksek ısı altında çeliğin yapısının dönüştürülmesiyle elde edilen özel plasma yüzeyi sayesinde, çeliği yanmaz ve yapışmaz bir tencereye dönüştürüyor. Kaplama veya teflon içermeyen yapısıyla yalnızca 1 kaşık yağ ile yemeklerin yapışmadan pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda çizilmeye karşı yüksek direnç gösteren yapısı sayesinde metal mutfak gereçleri için güvenli kullanım sağlıyor. Çizilse dahi yüzeyin altından çıkan çelik sayesinde ise performansını koruyarak uzun yıllar kullanma imkânı sunuyor.

PFAS İçermeyen, Uzun Ömürlü Kullanım

İç yüzeyinde herhangi bir kaplama bulunmayan Plasma Steel 3PLY 316+ serisi, PFAS ve diğer toksik maddeleri içermeyen yapısıyla sağlığı ön planda tutuyor. Dayanıklı çelik yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılmak üzere tasarlanan seri, mutfaklarda sürdürülebilir bir kullanım deneyimi sunuyor.

316 Kalite Paslanmaz Çelik ile Dayanıklılık

Karaca Plasma Steel 3PLY 316+, yüksek dayanıklılığıyla öne çıkan 316 kalite paslanmaz çelik kullanılarak geliştirildi. Dış etkenlere ve çizilmeye karşı dirençli bu özel alaşım, serinin uzun süreli kullanım performansını destekliyor.

Her Ocakta Uyumlu, Eşit Isı Dağılımlı Pişirme

Üç katmanlı 3PLY yapısı sayesinde ısıyı dengeli şekilde dağıtan Plasma Steel 3PLY 316+, yemeklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı oluyor. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle uyumlu olan seri, fırında kullanıma uygun yapısının yanı sıra kolay temizlenebilen yüzeyiyle de mutfakta pratiklik sağlıyor.

Karaca, Plasma Steel 3PLY 316+ ile çeliğin dayanıklılığını ileri teknolojiyle buluşturarak mutfaklarda uzun ömürlü, sağlıklı ve pratik bir pişirme deneyimi sunuyor. Lansman döneminde kısa sürede tükenen seri, yenilenen stoklarıyla yeniden Karacaseverlerle buluşuyor.

Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Serisi, karaca.com ve Karaca mağazalarında yeniden satışta.

 

 

 

 

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