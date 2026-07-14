Emeğini lezzete dönüştüren girişimci: Dilek Demirsoy

Emeğini lezzete dönüştüren girişimci: Dilek Demirsoy
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-07-2026 11:04

 
Gaziantep’te yaşayan Dilek Demirsoy, bir dönem içine kapanık olduğu için evden çıkmakta zorlanıyordu. Zamanını değerlendirmek amacıyla yemek yapmaya başladı. Daha sonra sosyal medya hesabı açarak hazırladığı yemekleri paylaşmaya başladı. Kısa sürede gelen yoğun ilgiyle birlikte sipariş almaya başlayan Demirsoy, hem iş yerlerine sıcak yemek gönderiyor hem de dondurulmuş ürünlerin satışını yapıyor. Şimdi ise evinin mutfağında kendi işinin patronu olarak lezzet üreten Demirsoy: “Hayallerime emek kattım, emeğimi lezzete dönüştürdüm. Mutfak sanatlarına olan tutkumla lise eğitimimi tamamladıktan sonra çeşitli pastacılık ve yemek kurslarında kendimi geliştirdim. Şahış şirketimi kurarak on-line platformlarda kendi tariflerimle satışlara başladım. Şef olma hayalime emin adımlarla ilerliyorum ” diyor.


 
Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu mutfak kültürünün köklü tatlılarından biri olan Kerebiç yorumuyla ilgi gören Demirsoy, yaptıkları Kajulu Kerebiç’in oldukça talep aldığını ifade ediyor.  Demirsoy: “Klasik tariflerde ceviz, antep fıstığı veya hurma kullanılan kerebiç, günümüzde farklı kuruyemişlerle de hazırlanarak çağdaş mutfak anlayışına uyarlanıyor. Kajulu kerebiç de bu yenilikçi yorumlardan biridir. Kajunun kendine özgü aroması ve yumuşak dokusu, geleneksel kerebiçe farklı bir karakter kazandırırken tarifin özünü korumayı başarır. Böylece geçmişten günümüze taşınan bu değerli lezzet yeni nesiller tarafından da umarım ilgiyle tüketilir” diyor.

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