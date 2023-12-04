Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin, motorin

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli yükseliş sürücülerin ekonomik endişelerini artırıyor. Ardı ardına yapılan zamların ardından motorin fiyatlarına bir zam daha eklenerek gece yarısı pompa fiyatları güncellendi.

Son güncellemeyle birlikte motorin (mazot) litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Dünya genelinde Brent petrol fiyatları 80 dolar seviyelerinde seyrediyor, ancak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında henüz bir güncelleme yapılmadı.

Güncellenen rakamlarla akaryakıt fiyatları şu şekilde:



İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 ARALIK PAZARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.52 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 ARALIK PAZARTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.31 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.40 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL