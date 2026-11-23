Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcısının içinde bulunduğu otomobil TEM Otoyolu'nda trafik kazasına karıştı. Seyir halindeki araca arkadan gelen bir kamyonun çarpmasıyla korku dolu anlar yaşanırken çarpmanın şiddetine rağmen emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Merve Dinçkol Şerifoğlu, minik kızı ve bakıcısı hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından taburcu edildi.

TEM Otoyolu'nda Arkadan Gelen Kamyon Otomobile Çarptı

Olay TEM Otoyolu üzerinde Merve Dinçkol Şerifoğlu 4 aylık bebeği Defne Yaz ve bakıcısının bulunduğu otomobilin ilerlediği sırada meydana geldi. Arkadan gelen bir kamyonun çarpması sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Merve Dinçkol Şerifoğlu kızı Defne Yaz ve bakıcısının sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan tetkiklerde ciddi bir yaralanma tespit edilmezken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne bebeği ve bakıcısı taburcu edilerek evlerine döndü.

Feyyaz Şerifoğlu Haberi Alır Almaz Rize'den İstanbul’a Döndü

Kaza meydana geldiği sırada Rize'de bulunan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu yaşananları öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü. Eşinin 4 aylık kızı Defne Yaz'ın ve bakıcılarının sağlık durumlarının iyi olması Feyyaz Şerifoğlu ve ailesi için en büyük teselli oldu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol Şerifoğlu ilk çocukları Defne Yaz'ı temmuz ayında kucaklarına almıştı.