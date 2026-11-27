Kanal D’nin tanıtımları izlenme rekorları kıran yeni dizisi Susuz Yaz'da Döne rolüyle hayranlarını şaşırtmaya hazırlanan Şebnem Bozoklu iddialı konuştu: Dizimiz, geçtiği coğrafya, dönem, insan ilişkileri ve yaratacağı gerçeklik hissiyle seyirciyi sarıp sarmalayacak.

"Döne İle Birlikte Müthiş Bir Maceraya Çıktık"

Kanal D’nin hikâyesi 1970'lerin Adana’sında geçen iddialı projesi Susuz Yaz için geri sayım sürüyor. Şebnem Bozoklu, 1 Aralık Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizide Döne karakterine hayat veriyor. Hayranlarının karşısına bambaşka bir rolle çıkmaya hazırlanan oyuncu, Döne’yi artık kendisine çok yakın hissettiğini söyledi: Daha önce oynamadığım özelliklere sahip bir karakter Döne. İlk karşılaştığımda benim için bir yabancıydı. Şimdi ise canımdan da yakın hissediyorum onu. Tanıdıkça karşıma çok derinlikli ve özel bir kadın çıktı. Birlikte müthiş bir maceraya çıktık.

"Gerçeklik Hissi İliklerinize İşleyecek"

Bir dönem işinde yer almanın keyfini yaşadığını söyleyen ünlü oyuncu, seyirciyi bekleyen atmosfere de değindi. Bozoklu, “Susuz Yaz’ın geçtiği 1970’ler çok hareketli ve enteresan bir dönem. Dizimizde son derece gerçekçi bir atmosfer var” dedi ve ekledi: Dizimizin geçtiği coğrafya, dönem, insan ilişkileri ve yarattığı gerçeklik hissinin seyirciyi sarıp sarmalayacağını düşünüyorum. İzleyicilerimizin bu gerçekliği iliklerine kadar hissetmelerini istiyoruz. Bunun için de gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"Muhteşem Bir Hikayemiz Var"

Susuz Yaz’ın katmanlı yapısına da dikkat çeken Bozoklu, “Muhteşem bir aşk hikâyemiz var. Bu aşk hikâyesinin yanı sıra, insanların hayatını derinden etkileyen çok temel meseleleri de ele alıyoruz” dedi. “Susuz Yaz, işine büyük özen gösteren, yoğun emek veren ve yaptığı işe tutkuyla bağlı insanlar tarafından üretiliyor” ifadelerini kullanan oyuncu, sözlerini “Bir an önce izlemenizi istiyorum” diyerek tamamladı.



Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Döne, çocukluğundan itibaren yokluk ve haksızlıklarla mücadele eden bir kadın. Hayalini kurduğu aşkı ve mutluluğu hiç bulamamış, hayatın zorluklarıyla sertleşmiş. Yaşadığı kayıplara ve hayal kırıklıklarına rağmen ayakta kalmayı bilen, lafını esirgemeyen ve artık hayattan alacağını almaya kararlı biri.



Necati Cumalı’nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan ve Metin Erksan’ın aynı adla sinemaya taşıdığı Susuz Yaz’ın televizyon uyarlaması, Sema Ergenekon’un imzasını taşıyor. Dizinin hikâyesi Adana’nın Çarlak köyünde geçiyor. Osman’ın (Mert Ramazan Demir) Bahar’a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın karşısına Hasan’ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

Susuz Yaz Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Yayın Tarihi

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Susuz Yaz’ın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

1 Aralık Salı Akşamı Kanal D'de

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, 1 Aralık Salı akşamından itibaren her salı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.