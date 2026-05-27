Zülfü Livaneli’nin Eşi Ülker Livaneli Kaza Geçirdi

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Bitez Mahallesi’nde bulunan evin bahçesinde yürüdüğü sırada merdiven basamağından düşen Livaneli’nin yaralandığı öğrenildi.

Olayın akşam saatlerinde meydana geldiği 78 yaşındaki Ülker Livaneli’nin dengesini kaybetmesiyle birlikte sert şekilde yere düştüğü belirtildi. Düşmenin ardından çevrede bulunan yakınları durumu fark ederek vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri Ülker Livaneli’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edilen Livaneli’nin tedavi altına alındığı bildirildi.

Yapılan ilk kontrollerde vücudunda kırık şüphesi bulunduğu ifade edilirken doktorların detaylı tetkiklerle durumu netleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Hastane çevresinde endişeli bir bekleyiş yaşanırken Livaneli’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

Zülfü Livaneli Hastaneye Koştu

Eşinin kaza geçirdiği haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli kısa süre içerisinde hastaneye geldi. Hastane koridorlarında görülen Livaneli’nin oldukça üzgün olduğu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Çiftin yakın çevresi de hastaneye akın ederken Ülker Livaneli’nin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilmeye başlandı. Aileye destek olmak isteyen dostlarının da hastanede bulunduğu öğrenildi.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Ülker Livaneli’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü doktorların durumunu kontrol altında tuttuğu ifade edildi. Kırık şüphesi nedeniyle ileri tetkiklerin yapılacağı kesin sonucun yapılacak görüntülemeler sonrası netleşeceği bildirildi.

Olayın ardından bölgede kısa süreli bir panik yaşanırken Livaneli ailesinin yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürdü. Sağlık ekiplerinden gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.