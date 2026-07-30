Ceylan'ın Değişimi Gündem Oldu! Tanımakta Zorlandılar

Bir dönemin hafızalara kazınan "Küçük Ceylan"ı son günlerde müziğinden çok geçirdiği değişimle konuşuluyor. Çocuk yaşta başladığı müzik kariyeriyle yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Son görüntüsünü gören birçok kişi Ceylan'ı ilk bakışta tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Yıllardır Göz Önünde Bir Kariyer

Ceylan, henüz çocuk yaşlardayken sahneye adım attı ve "Küçük Ceylan" lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aradan geçen yıllarda hem müzik kariyerini sürdürdü hem zaman zaman yaptığı açıklamalar ve imaj değişiklikleriyle magazin gündeminde yer aldı.

Özellikle son yıllarda farklı saç stilleri, makyaj tercihleri ve yenilenen tarzıyla sık sık konuşulan ünlü isim sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Estetik İddiaları Yeniden Gündemde

Ceylan'ın son paylaşımıyla birlikte estetik operasyonları yeniden gündeme geldi. Takipçileri ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi fark ederken sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Daha önce bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ceylan ise botoks ve dolgu hakkında yanlış bilinenlere dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı kendisine sık sık "Botoks yaptırma" denildiğini ancak yüzündeki değişimin dolgu ile karıştırıldığını ifade etmiş dolgu yaptırmadığını söylemişti.

Son Paylaşımı Çok Konuşuldu

Instagram'da yüz binlerce takipçisi bulunan Ceylan son fotoğraflarını paylaşır paylaşmaz yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri yeni görünümünü oldukça beğenirken bazıları ise eski halini daha doğal bulduğunu dile getirdi.

En çok dikkat çeken yorumlardan biri ise "İlk bakışta tanıyamadım" oldu. Ünlü şarkıcının değişimi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, yeni kareleri de binlerce beğeni aldı. Ceylan ise paylaşımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken takipçilerinin yorumları gündemde kalmaya devam ediyor.