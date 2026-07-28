Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor

NBA'de yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'ün ailesine Bebek'ten aldığı lüks ev gündem oldu. Genç yıldızın milyonluk jesti dikkat çekti.

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 18:41

NBA'de ortaya koyduğu başarılı performansla adını dünyanın en iyi genç basketbolcuları arasına yazdıran Alperen Şengün bu kez attığı basketlerle değil ailesi için yaptığı anlamlı sürprizle gündemde. Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli yıldızın kazancının ilk büyük yatırımlarından birini ailesi için yaptığı konuşuluyor.

Ailesini Hiç Unutmadı

Yıllık 37 milyon dolarlık dev kontratıyla dikkat çeken Alperen Şengün elde ettiği başarıyı ailesiyle paylaşmayı tercih etti. İddiaya göre genç basketbolcu İstanbul'un en değerli semtlerinden Bebek'te lüks bir ev satın alarak ailesine hediye etti. Haberin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada da binlerce yorum yapıldı. Pek çok kişi genç yaşta böylesine anlamlı bir jest yapmasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Başarı Geldi Ama Önceliği Değişmedi

Sahada gösterdiği performans kadar ailesine verdiği değerle de konuşulan Alperen Şengün'ün bu hediyesi "Kazandığını ilk önce ailesiyle paylaştı" yorumlarını beraberinde getirdi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan milli basketbolcunun, çocukluğundan bu yana en büyük desteği ailesinden gördüğü biliniyor. Bu nedenle yaptığı sürprizin maddi değerinden çok manevi yönüyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

Sosyal Medyaya Mesafe Koydu

Öte yandan Alperen Şengün son günlerde aldığı farklı bir kararla da gündeme gelmişti. Genç yıldız telefonundaki sosyal medya uygulamalarını sildiğini açıklamış ve bu kararının tamamen ruh sağlığını korumak için olduğunu söylemişti. Eskiden olumsuz yorumlardan motive olduğunu dile getiren Şengün artık bunun kendisine zarar verdiğini fark ettiğini belirtti.

Bir yanda NBA'deki yükselişini sürdüren diğer yanda ailesini ihmal etmeyen Alperen Şengün yaptığı bu jestle sadece basketbolseverlerin değil magazin gündemini takip edenlerin de dikkatini çekmeyi başardı. Sahadaki başarısını özel hayatındaki duruşuyla destekleyen milli yıldızın bu hareketi, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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