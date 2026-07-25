Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında uzun süre hastanede tedavi gören ve 30 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in ardından miras ve mal varlığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Sanatçının ölümünün ardından ortaya atılan yüksek rakamlar ve vasiyet iddialarına ilişkin ablası Selvi Ürek katıldığı programda ilk kez bu kadar net ve açık ifadelerle yanıt verdi.

"Kardeşlere Laf Gelmesin Diye Yakın Dostumuzu Vasi Tayin Ettik"

Sunucu Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek kardeşinin mirası ve özel eşyalarıyla ilgili merak edilen süreci detaylarıyla anlattı. Sanatçının mal varlığının sanıldığı gibi devasa boyutlarda olmadığını vurgulayan Ürek aile arasındaki güven dengesini ve aldıkları kararları şu sözlerle dile getirdi:

"Fatih'in mal varlığı sadece kıyafetleri, bunu bilin. Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik. Değerli eşyaları ona emanet ettik. Fatih vefat ettikten sonra onlar bize teslim edildi."

"Borçları Çoktu İtibarını Korumak İçin Yalanlamadım"

Medyada yer alan astronomik mal varlığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Selvi Ürek kardeşinin anısını ve itibarını zedelememek adına bugüne kadar sessiz kaldığını ifade etti. Kardeşinin biriktirdiği birikimlerle borçlarını kapattıklarını açıklayan abla Selvi Ürek sürecin arka planını şu doğrudan cümlelerle aktardı:

"Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. 5 dediyse öyle kalsın dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı."

Okul Yaptırma Vasiyeti Neden Gerçekleşmiyor?

Fatih Ürek'in hayattayken dile getirdiği okul yaptırma arzusu ve vasiyeti hakkında da konuşan Selvi Ürek aile içindeki son durumu açıklığa kavuşturdu. Sanatçının geride bıraktığı maddi imkanların bu vasiyeti karşılayacak seviyede olmadığını belirten Ürek "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.