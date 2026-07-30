Merhaba Ben Baran! Eda Erol'un Paylaşımı Beğeni Rekoru Kırdı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini beklediğini duyurarak büyük heyecan yaşayan Erol şimdi de oğlu Baran'ı kucağına almanın mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise kısa sürede büyük ilgi gördü.

Anne Olma Heyecanını İlk Günden Paylaştı

Eda Erol ile pilot eşi Ekrem Karaçayır evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman mutlu anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Çift hamilelik haberini de romantik karelerle duyurmuştu. O dönem Eda Erol "Kalbimiz biraz daha büyüdü. Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi?" notuyla takipçilerinden tahmin istemiş ve paylaşımı binlerce beğeni almıştı.

Daha sonra aile arasında düzenledikleri sade bir cinsiyet kutlamasında erkek bebek beklediklerini açıklayan çift heyecanlarını sevdikleriyle paylaşmıştı.

Baran Dünyaya Merhaba Dedi

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini suda doğum yöntemiyle dünyaya getiren Eda Erol annelik sevincini sosyal medya hesabından duyurdu. Erkek bebeğine Baran adını veren Erol doğumun ardından yaptığı ilk paylaşımlarda oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.

Ancak merakla beklenen paylaşım sonunda geldi. Minik Baran'ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan Eda Erol fotoğrafların altına sadece "Merhaba ben Baran" notunu yazdı. Bu kısa ama sıcak paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Esra Erol'dan Duygusal Yorum

Paylaşımın ardından çok sayıda tebrik mesajı gelirken en dikkat çeken yorumlardan biri de teyze Esra Erol'dan geldi. Ünlü sunucu yeğeninin fotoğraflarına nazar boncuğu emojileriyle birlikte "Oyy" yorumunu yaparak mutluluğunu dile getirdi. Anne olmanın heyecanını yaşayan Eda Erol'un paylaşımları takipçileri tarafından ilgiyle takip edilirken minik Baran da daha ilk günlerden sosyal medyanın en çok konuşulan bebeklerinden biri olmayı başardı.