Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Bahar dizisinin Çağla'sı Elit Andaç Çam, Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Beste karakterini canlandıracak.

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 11:48

Son olarak yayınlandığı döneme damga vuran Bahar dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle sergilediği başarılı oyunculukla adından sıkça söz ettiren Elit Andaç Çam yeni sezon için merakla beklenen projesini seçti. Yetenekli oyuncu iddialı hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve ile el sıkıştı.

Tuzlu Kahve Dizisinde Beste Karakterine Hayat Edecek

Yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği, senaryosunu ise kaleme aldıkları projelerle tanınan Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı Tuzlu Kahve dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen yollarını konu alacak dizinin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşıyor.

Dev kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizide Elit Andaç Çam Beste karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu hikayede Gözde (Eda Ece) ile Selin'in (Yasemin Ergene) ortak ve en yakın arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Elit Andaç Çam Kimdir?

8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Elit Andaç Çam eğitim hayatını İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde dereceyle bitiren yetenekli isim oyunculuk tutkusunun peşinden giderek yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yaptı.

Kariyeri boyunca Kutluğ Ataman'ın Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler, Bahman Ghobadi'nin Dört Duvar ve Ümit Ünal'ın Sofra Sırları gibi sinema dünyasında ses getiren bağımsız filmlerde rol alan Çam tiyatro sahnelerinin yanı sıra Aşk Kumardır, Saygı ve son olarak Bahar dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

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