Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Kız grubu Manifest kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'yı hastanede ziyaret ederek unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 12:02

Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest bu kez yeni bir şarkısı ya da iddialı konser performansıyla değil kalplere dokunan örnek davranışıyla gündeme geldi. Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede genç kuşağın en sevilen müzik gruplarından biri haline gelen grup kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'nın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Hastane Odasında Unutulmaz Buluşma

Daha İyi, Zamansızdık, Arıyo, KTS ve Snap gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest grubu hayranlarıyla kurduğu samimi bağı bir kez daha kanıtladı. Minik Almira'nın kendileriyle tanışma hayalini öğrenen grup üyelerinden Esin Bahat vakit kaybetmeden küçük kızın annesiyle iletişime geçerek özel bir sürpriz planladı. Organizasyonun ardından Esin Bahat Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar, Almira'nın tedavi gördüğü hastaneye giderek minik hayranlarına moral ziyaretinde bulundu.

Duygu Dolu Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Grup üyelerinin hastane odasına adım attığı anda minik Almira'nın yüzünde açan gülücükler ve yaşadığı büyük mutluluk saniye saniye kameralara yansıdı. Gözyaşlarının ve neşenin bir arada yaşandığı duygu dolu buluşmada Manifest üyeleri Almira ile uzun süre sohbet edip birlikte fotoğraflar çektirerek ona büyük moral verdi. Bu anlamlı buluşmadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken milyonlarca kullanıcıdan Manifest grubuna takdir ve tebrik mesajları yağdı.

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