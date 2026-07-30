Acun Ilıcalı Herkesi Ağlattı! Verdiği Söz Gündem Yarattı

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı magazin ve televizyon dünyasını yasa boğdu. Genç yaşta gelen bu acı haber hem yarışma arkadaşlarını hem ekran başında onu tanıyıp seven binlerce kişiyi derinden etkiledi. Sakin tavırları, mütevazı kişiliği ve mutfaktaki başarısıyla hafızalara kazınan Kaşıkçı'nın ardından peş peşe taziye mesajları paylaşılırken Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama da dikkat çekti.

Evinde Hayatını Kaybetti

Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken ölüm nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Kesin sonuçların yapılacak resmi değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyada büyük bir üzüntü dalgası oluştu. Yarışmada birlikte mücadele ettiği isimler jüri üyeleri ve çok sayıda takipçisi peş peşe başsağlığı mesajları paylaşarak Eren Kaşıkçı'yı andı.

Geride Eşi Ve Küçük Kızı Kaldı

Henüz genç yaşta hayata veda eden Eren Kaşıkçı geride eşi ve küçük kızı Maya'yı bıraktı. Özellikle minik kızının geleceği sevenlerini en çok duygulandıran konuların başında geldi.

Kaşıkçı'nın yarışma boyunca sergilediği mütevazı duruşu ve güler yüzü yeniden gündeme gelirken birçok kişi onun ne kadar sevilen bir isim olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Acun Ilıcalı'ndan Duygulandıran Sözler

MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı da yaşanan acının ardından kameraların karşısına geçerek duygusal bir açıklama yaptı. Eren Kaşıkçı'nın herkes tarafından çok sevilen, efendi ve örnek bir insan olduğunu söyleyen Ilıcalı bu kaybın kendileri için de büyük bir yıkım olduğunu ifade etti.

En çok konuşulan bölüm ise küçük Maya için söyledikleri oldu. Ilıcalı Eren Kaşıkçı'nın kızının geleceğiyle yakından ilgileneceğini ve aileye ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kullanıcı Acun Ilıcalı'nın bu sözlerini takdir eden yorumlar yaptı. Böylece acı haberin ardından gelen bu destek mesajı hem aileye hem sevenlerine bir nebze olsun moral verdi.