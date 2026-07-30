Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Türk televizyon sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyecek iddialı bir aile ve dram hikayesiyle geliyor. Başrollerinde usta oyuncular Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi bir araya getiren heyecanla beklenen yeni dizi Ömür Usta'nın çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da resmen başladı. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapım çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Hilal Saral Yönetiyor: Kendi Işığını Re-Keşfeden Bir Kadının Öyküsü

Sektörün usta isimlerinden Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Aile bağları, ihanet, aşk, derin sınıf çatışmaları ve hayatta verilen ikinci şanslar teması üzerine kurulan Ömür Usta tüm zorluklara ve aldığı yaralara rağmen ayağa kalkmayı başaran güçlü bir kadının ilham veren mücadelesini konu alıyor.

Dizide Nurgül Yeşilçay'ın hayat vereceği Ömür karakteri; yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak geçimini sağlamaya çalışan, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte zorlu bir yaşam mücadelesi veren güçlü bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yıldızlarla Dolu Dev Kadro

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrolleri paylaştığı projenin oyuncu kadrosu da oldukça göz dolduruyor. Dizide Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve usta oyuncu Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Farklı hayatların kesiştiği Ömür Usta hem dramatik derinliği hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.