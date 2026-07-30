İlker Sünneli'den Tanyeli İçin Duygusal İtiraf! "Uyandım Ve Ağladım"

Tanyeli'yi rüyasında gören İlker Sünneli yaşadığı mutluluğun uyandığında yerini büyük bir acıya bıraktığını anlattı. Duygusal paylaşımı gündem oldu.

İlker Sünneli'den Tanyeli İçin Duygusal İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 21:08

Ünlü oryantal Tanyeli'nin vefatının üzerinden zaman geçse de geride bıraktığı boşluk hâlâ ilk günkü gibi hissediliyor. Eşi İlker Sünneli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu özlemi sık sık dile getiriyor. Son paylaşımı ise takipçilerini derinden etkiledi. Sünneli gördüğü bir rüyayı ilk kez anlattı ve uyandığında yaşadığı duyguları tüm samimiyetiyle paylaştı.

Özlemi Hâlâ İlk Günkü Gibi

Pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadelenin ardından hayatını kaybeden Tanyeli, sanat camiasında ve sevenlerinin kalbinde derin bir iz bırakmıştı. Vefatının ardından eşi İlker Sünneli sosyal medya paylaşımlarında onu unutmadığını ve her geçen gün daha da özlediğini dile getiriyor.

Özellikle özel günlerde ve yıl dönümlerinde yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görürken takipçileri de her fırsatta Sünneli'ye destek mesajları gönderiyor.

Eski Görüntülerle Duygulandı

İlker Sünneli, son paylaşımından önce de Tanyeli'nin yıllar önce sahne aldığı bir videoyu yayınladı. Videoyu izlerken büyük bir özlem yaşadığını söyleyen Sünneli eşinin hâlâ bir şekilde yanında olduğunu hissettiğini anlattı.

Paylaşımında "Günaydın aşkım" sözlerini duyuyormuş gibi hissettiğini belirten Sünneli, Tanyeli'yi hayatı boyunca yaşatacağını ifade etti. Bu sözler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rüyasını İlk Kez Anlattı

En çok konuşulan paylaşımı ise gördüğü rüya oldu. İlker Sünneli rüyasında beyaz bir kayığın içinde Tanyeli ile birlikte olduğunu anlattı. Rüyasında eşine, "Sen vefat etmedin mi?" diye sorduğunu Tanyeli'nin ise gülümseyerek "Yok etmedim, sen sadece rüya görmüşsün" dediğini söyledi.

Bu sözleri duyunca tarifsiz bir mutluluk yaşadığını anlatan Sünneli uyandığında gerçeği fark edince büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi. "O kadar gerçekti ki uyandığımda çok ağladım" sözleri, paylaşımın en duygusal kısmı oldu.

İlker Sünneli'nin bu içten paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri Tanyeli'yi rahmetle anarken Sünneli'ye de sabır ve güç dileyen binlerce destek mesajı gönderdi.

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