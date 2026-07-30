Aslı Bekiroğlu'ndan Hastane Paylaşımı!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Peş peşe geçirdiği ameliyatlarla sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak bir kez daha operasyon geçirdiğini duyurdu. Hastane odasından yaptığı yeni paylaşım ise kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Tedavi Süreci Kolay Geçmedi

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık mücadelesi rahmindeki miyom nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından başladı. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda operasyon sırasında bağırsağında beklenmedik bir komplikasyon yaşandığını ve bunun ardından art arda yeni ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Bekiroğlu, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça zorladığını söylemiş aylar boyunca tedavi gördüğünü ve iyileşebilmek için birçok operasyon geçirdiğini paylaşmıştı.

Sekizinci Kez Ameliyat Masasına Yattı

Tedavisi devam eden başarılı oyuncu son olarak sekizinci kez ameliyat olduğunu açıkladı. Operasyonun ardından hastanede dinlenmeye başlayan Bekiroğlu sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Hayranları, oyuncunun yeniden ameliyat haberini öğrenince sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı. Kısa sürede binlerce destek yorumu alan Bekiroğlu'na sevenlerinden moral veren mesajlar yağdı.

Hastane Odasından Paylaşım Geldi

Ameliyat sonrası kontrolleri devam eden oyuncu hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise her zamanki mizahi üslubunu yansıtan "Bir nükleer tıp bölümüne gelmediğim kalmıştı." notunu ekledi.

Zorlu tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu'nun bu paylaşımı hayranlarından hem destek hem de geçmiş olsun dilekleri aldı.

Sevenlerinden Destek Yağdı

Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık mücadelesi uzun süredir yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen binlerce mesaj paylaştı.

Bekiroğlu'nun tedavisinin kontrollü şekilde sürdüğü öğrenilirken sevenleri de başarılı oyuncunun en kısa zamanda tamamen iyileşerek yeniden setlere dönmesini umut ediyor.