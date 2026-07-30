Kalben İçini Döktü! Erkeklerle İlgili Sözleri Olay Yarattı

Şarkıcı Kalben bu kez yeni bir şarkısıyla değil özel hayatına dair yaptığı içten açıklamalarla gündeme geldi. Etiler'de görüntülenen başarılı sanatçı hem konser maratonunu anlattı hem aşk hayatıyla ilgili merak edilen sorulara oldukça açık cevaplar verdi. Özellikle ilişkiler konusunda kullandığı sözler sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Yaz Turnesi Moralini Yükseltti

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Kalben bu yazın kendisi için oldukça yoğun ama bir o kadar da keyifli geçtiğini söyledi. Konser programlarının dolu dolu devam ettiğini belirten sanatçı turnenin beklediğinden de güzel geçtiğini anlattı.

Kalben kendisini dinlemeye gelen insanların enerjisinden çok mutlu olduğunu dile getirerek sahnede yaşadığı anların kendisine büyük motivasyon verdiğini söyledi. Yoğun tempoya rağmen yüzünün gülmesinin en büyük sebebinin de dinleyicilerinden gördüğü sevgi olduğunu ifade etti.

Aşk Sorusuna Net Cevap Verdi

Konu özel hayatına gelince Kalben oldukça açık konuştu. Şu anda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı bunu gizleme ihtiyacı da hissetmedi.

"Hayatımda kimse yok" diyen Kalben ilişkiler konusunda artık beklentilerinin de değiştiğini anlattı. Ona göre bir ilişkide en önemli şey kıskançlık değil, sevgi ve huzur. Bu yüzden hayatında kendisini sürekli sorgulayan ya da kıskanan birine değil yanında güvenle durabilecek bir insan istediğini söyledi.

En Çok Konuşulan Sözleri Oldu

Kalben'in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise erkeklerle ilgili yaptığı samimi değerlendirme oldu. Şarkıcı bugüne kadar kendisinden daha az kazanan ama bunu sorun etmeyen bir erkekle karşılaşmadığını ifade etti.

Bu sözleriyle maddi konuların ilişkiler üzerindeki etkisine dikkat çeken Kalben asıl ihtiyacının kendisini olduğu gibi kabul eden sevgiyle yaklaşan ve destekleyen bir partner olduğunu vurguladı.

Sanatçının bu içten açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri Kalben'in sözlerine hak verirken kimileri de ilişkilerde güven ve sevginin her şeyden önemli olduğunu söyleyerek ünlü şarkıcıya destek veren yorumlar yaptı.