Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e bomba yarışmacılar! Sihirbaz da var diyetisyen de

Bu Haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışmacıları. Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftanın yarışmacılarını duyurdu. Beş farklı yarışmacı, 75 bin liralık büyük ödül için kıyasıya bir yarış içerisine girecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Merve Atacan Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni hafta yarışmacılarından Merve Atacan, 29 yaşında, evli ve 2 erkek çocuk annesi. Sinop doğumlu olan Merve, Instagram üzerinden yemek tarifleri ve günlük yaşantısına dair paylaşımlarda bulunuyor. Takipçi sayısı 6 binin üzerinde. Kendi ifadesiyle yemekleri oldukça lezzetli ve sunuma büyük önem veriyor. Merve'nin Instagram hesabına @mervenin.bloqu adresinden ulaşabilirsiniz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pınar Dağhan Kimdir?

Diyetisyen Pınar Dağhan, yarışmanın diğer bir dikkat çeken ismi. 28 yaşında olan Pınar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden mezun. Kendi diyet merkezinde danışanlarına hizmet veriyor ve sağlıklı beslenme konusunda oldukça bilgili. Pınar, Instagram üzerinden @diyetisyenintabagi kullanıcı adıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mediha Kimdir?

Programın yeni hafta yarışmacılarından biri olan Mediha'nın hakkında pek çok detay bilinmiyor. Ancak yarışmanın fragmanında dikkat çekici yorumlarıyla ön plana çıktı. Yarışmanın ilerleyen günlerinde Mediha hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Turhan Kimdir?

Bu hafta yarışacak olan isimlerden Turhan, diğer yarışmacılar kadar tanınmıyor. Ancak yarışmada gösterdiği performansla adından söz ettirebilir. Pınar'ın yanında oturduğu ilk gün folyosuz ete şaşıran Mediha'ya destek verdiği biliniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hassan Asoiaf Kimdir?

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yemek hazırlayarak 75 bin liralık ödül için yarışacak olan Hassan Asoiaf, aslen İran kökenli bir sihirbazdır. Özellikle "Sihirbazın Karavanı" adlı gösterisiyle tanınmış ve birçok kişiye eğlenceli anlar yaşatmıştır. Ancak sadece sihirbazlıkla sınırlı kalmayıp, sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılmaktadır. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük felaket sonrası bölgeye giderek, oradaki çocuklara moral vermek için sihirbazlık gösterileri yapmıştır.

Hassan Asoiaf'ın sosyal medyadaki etkinliği de oldukça yoğun. Instagram üzerinde aktif bir kullanıcı olan Asoiaf, takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunuyor ve yeni gösterileri hakkında bilgi veriyor. Hassan Asoiaf'ın Instagram hesabı @hassanasoiaf üzerinden takip edilebilir.