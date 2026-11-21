Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur hakkında Sultanahmet Camii'nde çekip yayımladığı video nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoda yer alan "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" ifadelerini gerekçe göstererek TCK 216 kapsamında inceleme başlattı. Tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Çiğdem Batur herhangi bir inancı ya da ibadet eden kişileri hedef almadığını belirterek tarihi mekandaki hijyen ve havalandırma sorununa dikkat çekmek istediğini savundu.

Camide Çektiği Video Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sayın yetkililer bakın şu Sultanahmet Camii’ndeki ayak kokusuna bi çözüm bulun rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle ????‍???? https://t.co/W9BCDej5Ue — cigdembatur (@cigdembaturs) November 19, 2026

Çiğdem Batur Sultanahmet Camii ziyareti sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cami içinde çekilen videoda burnunu kapattığı görülen oyuncu yoğun bir ayak kokusu bulunduğunu öne sürerek yetkililere sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

Paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasıyla sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bir grup kullanıcı kutsal bir mekanda video çekilmesini ve kullanılan ifadeleri eleştirirken bir başka kesim ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği camide dile getirilen soruna hak verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216 Kapsamında Soruşturma Başlattı

Tartışmaların büyümesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğdem Batur hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturma gerekçesinde, videoda kullanılan "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" sözlerinin, ayakkabısız girilen ibadet mekanındaki cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı kaydedildi. Dosya Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla yürütülüyor.

Çiğdem Batur'dan Açıklama

Gelen tepkiler ve soruşturma haberlerinin ardından Çiğdem Batur Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada amacının hiçbir inancı, ibadet eden insanı ya da kutsal mekanı hedef almak olmadığını vurguladı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın tarihi ve kültürel miras olmanın ötesinde Türkiye'nin dünyaya açılan önemli yüzleri arasında yer aldığını ifade eden Batur yerli ve yabancı turistlerin ülkeden nasıl bir izlenimle ayrıldığına dair endişesini dile getirdiğini aktardı.

İfade biçiminin farklı yorumlanmasını anlayışla karşıladığını belirten Çiğdem Batur yetkililerle yaptığı görüşmede hassasiyetinin anlaşıldığını ve sorunun çözümü için adım atılacağını öğrendiğini söyledi. Oyuncu açıklamasının sonunda ise eleştiriye açık olduğunu ancak hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara karşı yasal haklarının saklı bulunduğunu dile getirdi.