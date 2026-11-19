Ayça Varlıer uzun süredir birliktelik yaşadığı DJ Serhan Aydemir ile yollarını ayırdı. Ünlü isim altı yıldır devam eden ilişkisinin bittiğini katıldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında basın mensuplarının soruları üzerine ilk kez doğruladı.

Ortak Kararla ve Medeni Bir Şekilde Ayrıldılar

Gala gecesinde Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz'un sorularını yanıtlayan Ayça Varlıer ayrılık kararının tek taraflı olmadığını aksine ikilinin ortak değerlendirmesiyle alındığını ifade etti. Aralarındaki sevgi bağının korunduğunu belirten Varlıer süreci şu sözlerle özetledi:

"Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık."

Bu dönemin ardından odağını tamamen kariyerine çevirdiğini dile getiren ünlü sanatçı her zaman olduğu gibi yeni projelere ve çalışmalarına odaklanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

"Her Şeyin Galiba Bir Süresi Olabiliyor"

İlişkilerin neden sona erdiğine yönelik soruya da içtenlikle yanıt veren Ayça Varlıer insanların zaman içinde geçirdiği değişime dikkat çekti. Eski sevgilisi hakkında tek bir olumsuz cümle kurmayan Varlıer ayrılığın temel sebebini uyum meselesine bağlayarak şöyle konuştu:

"Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz. Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet bu ilişkinin süresi bitti."

Katıldığı galanın filmi üzerinden yöneltilen tesadüflere inanıp inanmadığı sorusunu da yanıtlayan sanatçı aşkta tesadüflere inandığını ancak bir ilişkiyi ayakta tutan asıl unsurların karşılıklı emek ve saygı olduğunu vurguladı.