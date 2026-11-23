Teoman, İstanbul Bebek’te bir kafede arkadaşıyla vakit geçirirken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her zamanki gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen ünlü rockçı, bir süre sonra isteklerin ardı arkası kesilmeyince dayanamayıp kendine has üslubuyla uyarıda bulundu. Teoman’ın o anları çevrede bulunanlar tarafından görüntülenirken sözleri de gündem oldu.

Bebek’te Hayranlarının İlgi Odağı Oldu

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, Bebek’te bir arkadaşıyla kafede oturup sohbet ederken hayranları tarafından fark edildi. Ünlü şarkıcıyı görenler soluğu masasında alarak fotoğraf çektirmek istedi. Teoman da gelen istekleri geri çevirmeyerek hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi.

Ancak bir süre sonra fotoğraf talepleri bitmek bilmeyince ünlü şarkıcının sakin kafayla arkadaşına vakit ayırma planı biraz sekteye uğradı. Her gelenin fotoğraf isteğini kırmamaya çalışan Teoman, sonunda daha fazla kişinin yanına gelmesini istemediğini dile getirdi.

“Siz Sonsunuz, Daha Gelmeyin Arkadaşlar!”

Hayranlarının ilgisi karşısında sabrını koruyan Teoman, bir noktadan sonra durumu esprili bir dille toparlamaya çalıştı. Ünlü rockçı, “Siz sonsunuz, daha gelmeyin arkadaşlar” diyerek çevresindekilere seslendi. Teoman’ın bu çıkışı, kızgın bir tavırdan çok yoğun ilgiyi artık biraz olsun durdurma isteği olarak dikkat çekti.

Hayranlarını Kırmadı Ama Sonunda Uyarısını Yaptı

Fotoğraf çektirmek isteyenleri başından beri geri çevirmeyen Teoman, yine de arkadaşlarıyla geçirdiği zamana devam etmek istedi. Hayranlarına karşı kırıcı olmamaya çalışırken yaptığı bu çıkış, sosyal medyada gündem oldu.

Teoman’ın hayranlarıyla yaşadığı bu an, ünlü olmanın bazen en sıradan anlarda bile insanın kendine ait zamanını nasıl kısıtlayabildiğini bir kez daha gösterdi. Hayran sevgisi güzel ama belli ki Teoman’ın da biraz soluklanmaya ihtiyacı vardı.