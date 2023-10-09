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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kimler Var?

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta beş iddialı yarışmacı, birincilik için kıyasıya mücadele ediyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Hafta Kimler Var?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 12:27

Reyting rekorları kıran TV8'in popüler yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta beş yarışmacı kendi yeteneklerini sergiliyor. Peki bu hafta hangi yarışmacılar var? İşte detaylar.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Doğru Kimdir

TV8'in en sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu haftanın ilk yarışmacısı Özlem Doğru. Yarışmanın 91. haftasının ilk yarışmacısı olarak Özlem, ilk gününde yemeklerini sunacak ve puanlama alacak. Özlem Doğru, kurabiye satışı ile tanınıyor. Kendisine ait "Kurabiye Kırıntısı" adında bir işletmesi var ve tatlıseverlere sütlü ve şekerli lezzetler sunuyor. Özlem, bu yarışmada da iddialı olduğunu belirtiyor. Onu Instagram üzerinden @ozlemdogruby adresinden takip edebilirsiniz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna Dursun Kimdir

Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri de Aleyna Dursun. Güzel yarışmacı, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da Instagram ve Youtube üzerinde içerik üretiyor. Tarzıyla ve enerjisiyle dikkat çeken Aleyna, İnstagram'da @aleynabusraaaaa kullanıcı adıyla aktif.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sadettin Kimdir

Sadettin, yarışmada özellikle Aleyna ile girdiği tartışmalarla gündeme gelecek. Bu hafta yarışacak olan genç yarışmacının hayatına dair bilgiler yarışma ilerledikçe daha da netleşecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasan Kimdir

Hasan, bu haftanın beş yarışmacısından biri olarak ilk gün Özlem'in yemekleri hakkında yorum yapacak. Hasan'ın hayatına dair detaylı bilgiler, yarışma ilerledikçe ortaya çıkacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda Genç Kimdir

Ceyda Genç, 19 Haziran 2021 tarihinde Kaan Genç ile evlendi. Gezmeyi, konserlere gitmeyi seven Ceyda, el işlerine de oldukça ilgili. Alışveriş sitelerinde de mağazası bulunan Ceyda, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet veriyor. 30 yaşındaki Ceyda'yı Instagram'dan @ceyydagnc adresinden takip edebilirsiniz.

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