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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Ekim Birincisi Belli Oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın heyecanla beklenen sonu gelip çattı. 13 Ekim Cuma günü, Zuhal Topal'ın sunumuyla haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi belli oldu. Peki bu haftanın galibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Ekim Birincisi Belli Oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 21:56

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın heyecanla beklenen sonu gelip çattı. 13 Ekim Cuma günü, Zuhal Topal'ın sunumuyla haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi belli oldu. Peki bu haftanın galibi kim oldu?

Haftanın Yarışmacıları ve Puan Durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün farklı bir yarışmacının ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yarışmacılar birbirlerinin menülerini puanlayarak haftanın en iyi ev sahibini seçiyorlar. Zuhal Topal'ın da verdiği puanlarla birlikte haftanın birincisi belli oluyor.

13 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz Birincisi

Haftanın final gününde, toplam puanlar açıklandı ve yarışmacılar arasından en yüksek puanı alarak birinci olan isim duyuruldu.

13 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz sonuçları şu şekilde sıralandı:

  • Beşinci: Aleyna Hanım
  • Dördüncü: Özlem Hanım
  • Üçüncü: Ceyda Hanım
  • İkinci: Sadettin Bey
  • Birinci: Hasan Bey

Birinci olan ve 75 bin TL'nin sahibi Hasan Bey oldu. Kendisini tebrik ediyor, haftanın diğer yarışmacılarına da başarılar diliyoruz.

Yeni haftada yeni yarışmacılar, yeni menüler ve yeni heyecanlarla Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranlarınızda olacak. Siz de bu heyecana ortak olmak için bizi takip etmeye devam edin!

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